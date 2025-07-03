Глава Серпухова подвел первые итоги дорожных ремонтов

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На 20 участках протяженностью более 10 км за счет средств бюджета Московской области уложен новый асфальт. В работе еще 6 — в деревнях Райсеменовское, Гавшино, селе Липицы (пер. 1-й и 2-й Семейный, ул. Мирная, участок 1-5).

Несмотря на сложные погодные условия, подрядчик не нарушает сроки. Особое внимание уделено созданию устойчивого основания, правильному охлаждению и компактации асфальта после укладки. Это позволит в будущем избежать трещин и деформаций.

Большие объемы ремонтируются и за счет местного бюджета. Это 61 объект — 54 дороги, 6 пешеходных зон, общей протяженностью 34 км. В настоящее время ведутся работы по 10 адресам.

Делаем все, чтобы поездки стали комфортными и безопасными, а прогулки — приятными и удобными. — прокомментировал Алексей Шимко.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек. 1