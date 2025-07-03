Встреча с представителями сообщества лиц с ОВЗ прошла в Балашихе

В ходе рабочей встречи обсудили важные вопросы, среди которых доступность социальных объектов в городском округе Балашиха, а также запланированные мероприятия и программы поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Хочу поблагодарить всех участников за открытый диалог и ценные предложения! Такие встречи помогают нам лучше понять потребности и проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья и находить эффективные решения для улучшения их качества жизни. Вместе мы можем сделать нашу среду более доступной и комфортной для всех», — подчеркнул Антон Орешков.



Он также отметил, что подобные встречи проходят в городском округе Балашиха регулярно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.