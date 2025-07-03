В парке в Королеве появятся комфортные зоны отдыха

В Королеве идут масштабные работы по благоустройству парка «Папанинская дача». Он расположен в микрорайоне Юбилейный, а название связано с историей — в советское время здесь располагалась дача выдающегося исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза, доктора географических наук, контр-адмирала Ивана Папанина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участок долгое время находился в федеральной собственности и не использовался. Жители Королёва не раз обращались к городским властям с просьбой благоустроить территорию. Разработка проекта обновления парка стала возможной после передачи участка муниципалитету. А в этом году началась реализация большого проекта.

Сейчас общественное пространство активно преображается: рабочие приступили к уборке мусора и сухостоя, разметке специальных зон, на которые по проекту будет разделен парк. Ведется подготовка для обустройства новых пешеходных дорожек, оборудования систем освещения и видеонаблюдения. Работу проводят аккуратно, чтобы не повредить зеленые насаждения, а деревья закрыли специальными щитами. На объекте трудятся более 20 человек и техника.

В обновленном парке появятся детские и спортивные площадки, велопарковки, уютные зоны для спокойного отдыха, прогулочные дорожки, удобные скамейки. Территорию дополнительно озеленят, разобьют цветники, обустроят современную входную группу и установят новое ограждение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.