Отделение сестринского ухода в Краснозаводске возобновило прием паллиативных пациентов

Отделение сестринского ухода в Краснозаводске возобновило госпитализацию паллиативных пациентов. Данное подразделение рассчитано на 23 койки, в настоящий момент здесь получают уход и лечение 6 человек, передает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Паллиативные пациенты — это лица с неизлечимыми заболеваниями, которым, как правило, современные медицинские технологии уже не могут предложить излечение. В подобных случаях усилия медицинского персонала концентрируются на обеспечении максимально возможного качества жизни человека. Функционал отделения полностью ориентирован на обеспечение комплексного, круглосуточного ухода и оказание всесторонней поддержки пациентам, испытывающим серьёзные физические, психологические и социальные трудности. Об этом важно знать родственникам и близким паллиативных пациентов, которым требуется особый уход.

Медицинские сестры и специализированный персонал обеспечивают постоянный уход за тяжелобольными, осуществляют контроль болевого синдрома, а также помогают справляться с осложнениями. Помимо этого, сестринский уход предусматривает помощь в повседневной активности, включая гигиенические процедуры, приём пищи и передвижение, что имеет особое значение для пациентов с ограниченными физическими возможностями.

Направить пациента в отделение сестринского ухода может участковый врач-терапевт. Достаточно вызвать врача на дом или близкие родственники могут обратиться к участковому врачу на прием лично.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.