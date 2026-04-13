Питер бьет Москву по ценам на гостиницы: средний чек выше

На первые три месяца года традиционно выпадает сезон активных путешествий по России на фоне сразу нескольких каникул. Среди самых популярных категорий трат у любителей путешествий — гостиницы, рестораны и базы отдыха. Среди городов-лидеров в платежах за услуги гостиниц — Москва, Санкт-Петербург и Казань, сообщили РИАМО в банке «Русский Стандарт».

Интересно, что средний чек за отдых в гостиницах Санкт-Петербурга оказался на 44% выше, чем в Москве, отмечают в финансовой организации. Так, согласно статистике эквайринговой сети банка, в число лидеров по платежам услуги гостиниц в первом квартале текущего года вошли: Москва (средний чек 11 546 руб.), Санкт-Петербург (16 654 руб.); Казань (6 547 руб.), Воронеж (4 614 руб.) и Нижний Новгород (12 166 руб.).

Среди городов-лидеров в платежах за рестораны в первом квартале 2026 года оказались: Москва (средний чек 2 367 руб.), Санкт-Петербург (2 498 руб.), Нижний Новгород (2 050 руб.), Казань (1 865 руб.) и Сочи (2 256 руб.).

По данным банка, в первом квартале 2026 года среди российских городов-лидеров по платежам за услуги баз отдыха (рыболовные, спортивные, туристические и пр.) оказались: Москва (средний чек 2 236 руб.), Санкт-Петербург (1 734 руб.), Казань (4 237 руб.), Нижний Новгород (4 231 руб.), Иваново (3 374 руб.).

