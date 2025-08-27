Пхукет, Торонто, Сочи: россияне уже планируют летний отпуск в 2026 году

Россияне уже начали бронировать билеты на летний отпуск в 2026 году

Россияне в конце этого лета приступили к бронированию билетов на отпуск в 2026 году. Они выбирают пляжные курорты, европейские города и путешествия внутри страны, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет».

Среди зарубежных направлений путешествий высокий интерес у россиян вызывают пляжные курорты Юго-Восточной Азии, например, тайский Пхукет и индонезийский Денпасар на острове Бали, а еще Бангкок.

Популярны европейские города с богатым культурным наследием — Рим и Марсель. Россиян привлекает и канадский Торонто, где есть возможности для экскурсионного и образовательного туризма.

Внутри страны традиционно при бронировании лидируют курорты Черноморского побережья, в первую очередь Сочи, а еще Красноярск, который предлагает путешественникам разные форматы активного отдыха и знакомство с природой Сибири.

Такая тенденция к очень раннему планированию отпусков — прямой ответ на повысившуюся в последние годы волатильность рынка. Туристы стали более расчетливыми: они стремятся зафиксировать стоимость поездки заранее, чтобы избежать ценовых пиков и дефицита доступных вариантов. Все это позволяет сэкономить на туре и авиаперелете около 20-25%.

Широкий географический разброс предпочтений россиян на летний отдых — от пляжного релакса на Пхукете до урбанистического туризма в Торонто и природного трекинга в Красноярске — говорит о глубокой сегментации спроса. Путешественники точно знают, какой опыт хотят получить, и начинают готовиться заранее. Данный тренд создает более предсказуемую и стабильную среду для туристического рынка.