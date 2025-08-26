Петербургских туристов предупредили о рисках с мошенниками за рубежом

Зарубежные поездки несут в себе риски не только из-за языкового барьера и незнакомой обстановки, но и из-за мошенников, которые целенаправленно выбирают туристов своими жертвами. Эксперт туристической индустрии с 15-летним стажем Виктория Ерина объяснила, что современные путешественники стали проявлять больше осторожности, что является естественной адаптацией к изменившимся условиям путешествий, пишет «МК в Санкт-Петербурге» .

Несмотря на то, что количество россиян, выезжающих за границу, еще не достигло допандемийного уровня, те, кто решается на международные путешествия, подходят к вопросу более ответственно, ставя свою безопасность в приоритет.

Специалист поделилась рекомендациями, как жителям Санкт-Петербурга избежать обмана и на какие моменты следует обращать особое внимание во время зарубежных поездок.

В числе наиболее распространенных угроз для путешественников отмечается сценарий с мошенниками, которые представляются полицейскими. Специалист поясняет, что злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, могут требовать показать документы или валюту с целью кражи. В таких ситуациях рекомендуется сохранять бдительность и не передавать личные вещи в руки незнакомцев. Вместо этого следует предложить продолжить проверку в официальном полицейском участке, поскольку настоящие стражи порядка не проводят подобные проверки на улицах туристических зон.

В популярных туристических местах Европы часто можно встретить молодых женщин с планшетами, которые собирают подписи или деньги на благотворительность. По словам экспертов, пока путешественник отвлекается на разговор, его могут обокрасть.

Еще одна распространенная уловка — таксисты, утверждающие о неработающем счетчике. Как отмечают туристические консультанты, это обычно приводит к значительной переплате. Чтобы избежать обмана, рекомендуется использовать только официальные службы такси с опознавательными знаками, бронировать поездки через надежные приложения вроде Uber или Bolt, либо четко оговаривать стоимость поездки перед началом пути.