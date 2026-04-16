Петербург ожидает до миллиона туристов на майских

Власти Санкт-Петербурга ожидают до 1 млн туристов в майские праздники и усиливают продвижение города на китайском рынке, сообщает rosbalt.ru .

Северная столица готовится к наплыву гостей в период майских праздников. По данным городского комитета по развитию туризма, в длинные выходные город могут посетить до одного миллиона человек.

Председатель комитета Евгений Панкевич напомнил, что во время весенних школьных каникул Петербург уже принял около 250 тысяч туристов. Одним из приоритетов остается работа с путешественниками из Китая, поскольку турпоток из этой страны стабильно растет.

В городе запущен базовый формат гостеприимства Welcome China. Также планируется открыть официальные каналы в китайской социальной сети WeChat и провести презентации туристического потенциала Петербурга в трех крупнейших городах Китая с участием ведущих российских туроператоров. Эти меры направлены на продвижение города в 2027–2028 годах.

Ранее власти заявляли о развитии в Петербурге научного туризма.

