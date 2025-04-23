Петербург и Минск: названы самые популярные направления для путешествий в июне

Эксперты сервиса OneTwoTrip провели опрос, согласно которому около 80% путешественников в России планируют в этом июне поездки по стране, а самыми популярными направлениями оказались Санкт-Петербург и Минск, сообщает «ФедералПресс» .

Более 26% туристов уже забронировали номера и квартиры в Северной столице, средняя стоимость жилья в первый летний месяц составляет 3,5 тысячи рублей в сутки. Весной в город чаще всего приезжают из Москвы и близлежащих к нему областей — Новгородской и Мурманской. В этом году в Петербург стали чаще ездить жители Вологодского и Воронежского регионов.

При этом 62% опрошенных женщин считают для путешествия нормальной сумму в 100-150 тысяч рублей, а 58% хотели бы ограничиться 50 тысячами рублей. Остальные считают, что поездка обойдется более чем в 150 тысяч. Около 60% респондентов готовы отказаться от отпуска в другом городе из-за финансовых трудностей.

В 2024 году в Петербурге на 15% вырос туристический поток из-за границы. Чаще всего приезжают люди из Китая и Ирана.