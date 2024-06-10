Первый туристический форум БРИКС пройдет в Москве 20 и 21 июня

В столице 20 и 21 июня состоится первый туристический форум БРИКС. В нем примут участие делегации России, Египта, Бразилии, Ирана, Индии, Китая, ОАЭ, Эфиопии и ЮАР, сообщает пресс-служба комитета по туризму города Москвы.

Заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что на путешественников из стран БРИКС приходится больше половины въездного турпотока в Москву. Проведение форума закрепит за российской столицей статус одного из ведущих мировых туристических центров.

«Деловое событие объединит больше 300 представителей профильных ведомств, бизнес-сообщества, руководителей ассоциаций и экспертов индустрии», — отметила Сергунина.

Программа включает экспертные сессии с крупнейшими игроками рынка и встречу с министром туризма стран БРИКС. Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что в этом году страна является председателем уже в расширенном БРИКС. При этом встречу с министром будут проводить с акцентом на практический результат. На мероприятии планируется также утвердить план сотрудничества и регламент рабочей группы БРИКС по туризму и закрепить ее официальный статус.

«Деловая программа форума позволит установить прочные связи между туристическим бизнесом стран БРИКС, подписать взаимовыгодные контракты, представить туристический потенциал каждой страны. Это поможет нашим странам развивать экономику предложения», — добавил Решетников.

Программа и сессии

Фото - © Пресс-служба Мостуризма

Закрытое заседание рабочей группы пройдет в первый день форума. Туроператоры презентуют свои продукты, сервисы для путешествий и другие проекты разных стран. Второй день будет посвящен открытым мероприятиям.

О развитии онлайн-индустрии пообщаются на сессии «Цифровизация индустрии отдыха и гостеприимства. Искусственный интеллект». На ней столица представит флагманский проект Russpass с предложениями туроператоров по всей России. Другой портал Discover Moscow ориентирован на зарубежную аудиторию. Здесь будет размещена информация о культурных событиях и рекомендации для иностранцев.

Создание комфортной инфраструктуры обсудят на сессии «Устойчивый туризм: как ESG меняет индустрию путешествий?» В том числе речь пойдет о транспортной системе, заботе о парках и развитии сервисов.

Форум проводит Минэкономразвития России совместно с правительством Москвы.

Форумы БРИКС

Фото - © Пресс-служба Мостуризма

Первый Международный форум инноваций БРИКС состоялся в августе 2023 года. В нем приняли участие более 5 тысяч человек. Среди них профессор экономики Мухаммад Юнус, режиссер Эмир Кустурица, глава Международного комитета премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг, председатель Дубайского совета будущего по цифровым операциям Аиша Бин Бишр и многие другие.

Собравшиеся обсудили современные технологии и их влияние на жизнь людей, делились опытом поддержки в своих государствах. Итогом мероприятия стало подписание международных соглашений.

В прошлом году с 28 ноября по 2 декабря в Москве также прошел форум модной индустрии BRICS+ Fashion Summit, который привлек экспертов из более чем 60 стран. Общее число гостей и зрителей достигло 3,5 млн человек.