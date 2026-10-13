Пенсионеры из России выбирают Нячанг для зимовки из-за низких цен

Низкая стоимость жизни зимой привлекает российских пенсионеров во вьетнамский Нячанг. Сейчас можно найти и относительно недорогие авиабилеты, сообщает NEWS.ru .

Основатель и руководитель туристического агентства Go Travel, тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что перелеты остаются основной статьей расходов для тех, кто решает провести зиму во Вьетнаме.

«Россияне выбирают Нячанг из-за достаточно низкой стоимости жизни в зимний период. Без визы можно находиться во Вьетнаме 45 дней. Если человек хочет пожить еще дольше, то может осуществить визаран — выехать в соседнее государство, например в Лаос, и сразу вернуться обратно», — пояснила Ансталь.

Блогер предупредила: частые выезды и возвращения могут вызвать вопросы у пограничников. Таким туристам грозят последствия вплоть до депортации.

Ранее стало известно, что в Нячанге сформировалось многочисленное сообщество пенсионерок из России, приезжающих на зимовку. Среди них — жительницы Новосибирска, Иркутска и Тюмени. Курорт входит в число восьми лучших пляжных направлений мира для людей старшего возраста.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.