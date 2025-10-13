Павлово-Посадский округ развивает гастрономический туризм

сегодня в 09:49

10 октября в Павловском Посаде состоялась стратегическая встреча, посвященная созданию гастрономического бренда территории. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в ресторане «Пекин» и собрало экспертов из различных сфер для обсуждения перспектив развития округа через призму гастрономического туризма.

В работе встречи приняли участие представители ключевых организаций. Дмитрий Нефедов из Финансово-аналитического центра Московской области представил информацию о мерах господдержки для предприятий малого бизнеса в сфере общественного питания. Олег Гойхер из Владимирского филиала Президентской академии познакомил участников с «Концепцией развития туризма в Павлово-Посадском округе».

Маргарита Смирнова, президент Восточной торгово-промышленной палаты, рассказала о механизмах поддержки предпринимателей. Представители Сбербанка Николай Брежнев и Наталья Смирнова продемонстрировали современные технологические решения для развития бизнеса.

Организаторы встречи отмечают, что гастрономия становится важным фактором привлечения туристов. Павлово-Посадский округ, известный своими историческими традициями и промыслами, планирует расширить туристическое предложение за счет развития гастрономического направления.

По итогам встречи планируется создание системы поддержки местных предпринимателей в сфере общественного питания и туризма.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.