Пассажиры рейса Фукуок — Екатеринбург, который в конце января застрял в казахском аэропорту почти на сутки, добились компенсации от авиаперевозчика, сообщает Baza .

Рейс SCAT Airlines Фукуок (Вьетнам) — Екатеринбург приземлился на плановую дозаправку в Таразе (Казахстан). Но вместо одного часа ожидания 217 пассажиров застряли в транзитной зоне аэропорта на 23 часа. При этом людям держали не предоставили гостиницу, а первое питание принесли только через 8 часов задержки.

Обиженные таким отношением пассажиры объединились. Среди них была юрист Евгения С., которая создала чат и в Таразе взяла у авиакомпании справки с синей печатью, что задержка рейса была. После возвращения домой специалист направила авиаперевозчику досудебную претензию и потребовала с компании компенсаций.

В ответ SCAT Airlines предложил выплату в 10 тыс. рублей. Часть пассажиров такая сумма устроила, но юрист и остальные решили пойти дальше и потребовали 40 тыс. Они настаивали, что предложенная компанией сумма только покрывает расходы перевозчика на их содержание во время задержки, реальные убытки и моральный вред, который понесли люди из-за суток в зале ожидания, реально куда больше. Так, несколько человек после бессонной ночи пожаловались на обострение хронических заболеваний.

SCAT Airlines согласилась повысить выплату и вернула деньги за билет из Вьетнама в Екатеринбург — 30 818 рублей. А у некоторых пассажиров сумма компенсации оказалась выше.

По словам людей, изначально SCAT Airlines не предлагала никаких выплат, но решения удалось добиться только через личные обращения.

