Пара из Новосибирска застряла в Дубае из-за закрытия неба

Жительница Новосибирска рассказала, как сейчас выживает в Дубае с мужем

Жители Новосибирска Алена и Иван не смогли вылететь из Дубая из-за закрытия воздушного пространства и переносов рейса S7. Семья осталась без продленного проживания и ждет нового вылета, сообщает Om1 Новосибирск .

С 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ ряд стран Ближнего Востока, включая ОАЭ, закрыли воздушное пространство. Аэропорты Дубая приостановили работу, рейсы начали переносить.

Алена и Иван должны были вылететь в Новосибирск 3 марта. Позже рейс перенесли на 4 марта, затем — на 5-е. Бронь отеля закончилась 3 марта. По словам Алены, представитель S7 пообещал помочь с размещением, однако ответа семья так и не получила.

«Получается, мы уже не один день на улице будем находиться», — рассказала Алена.

Самостоятельно продлить проживание супруги не смогли. В итоге они обратились в Т-Банк, через который бронировали жилье. Банк выделил средства на три дня проживания и продукты.

Иван сообщил, что сейчас обстановка в Дубае спокойная, но вылеты по-прежнему переносят.

В S7 ранее заявили, что в Дубае находятся более 800 пассажиров с билетами в Новосибирск с 28 февраля по 4 марта. Компания продлила размещение в отелях до 4 марта тем, кто обратился, и планирует выполнить вывозные рейсы после открытия воздушного пространства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.