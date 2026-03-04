Откладывать покупку тура не стоит: что будет с ценами на путевки за границу

Эксперт Волкова: к концу весны отдых за границей может подорожать на 20%

Отдых за границей может подорожать на 15-20% уже к концу весны. Такую оценку дают эксперты на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Данный сценарий возможен, потому что туристическая отрасль традиционно одной из первых реагирует на геополитические риски, рассказала РИАМО финансовый эксперт Татьяна Волкова.

«Туризм — высокочувствительная отрасль. Любая напряженность в мире автоматически отражается на стоимости логистики, страхования, авиационного топлива. Дополнительно возрастает нагрузка на авиаперевозчиков из-за изменения маршрутов и удлинения перелетов. Все эти издержки туроператоры закладывают в цену путевок», — отметила Волкова.

По прогнозам экспертов, подорожание в первую очередь может коснуться популярных массовых направлений: стран Северной Африки — Туниса и Марокко, а также азиатских маршрутов — Вьетнама, Китая, Малайзии и Таиланда. Именно эти направления часто выступают альтернативой ближневосточным курортам, поэтому при перераспределении туристического потока спрос на них растет быстрее всего.

«Как избежать дополнительных трат на отпуск? В условиях высокой волатильности цен работает базовое финансовое правило — раннее планирование снижает издержки», — объяснила эксперт.

Таким образом, если отпуск запланирован, откладывать покупку тура в расчете на снижение цен сейчас рискованно. В ситуации геополитической неопределенности чаще реализуется сценарий постепенного удорожания. Раннее бронирование позволяет зафиксировать стоимость и снизить влияние внешних факторов на семейный бюджет, заключила Волкова.

