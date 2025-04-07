Отели в Нижегородской области заполнены на майские праздники на 80%

По информации министерства туризма и промыслов Нижегородской области, на начало апреля загрузка гостиниц региона в период майских праздников достигает в среднем 70-90%, сообщает pravda-nn.ru .

Согласно предварительным прогнозам, турпоток в Нижегородскую область на майские выходные увеличится более чем на 10%. Наибольший спрос на размещение в отелях, как ожидается, придется на периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

В настоящее время номерной фонд отелей забронирован в среднем на 70-90%.

В 2025 году граждан России ожидают длительные майские выходные. Период отдыха составит 8 дней: с 1 по 4 мая, а затем — с 8 по 11 мая.