Отели Подмосковья вошли в лонг-лист премии России WHERETOTRAVEL в 2024

Туризм

Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области

В начале декабря в Санкт-Петербурге состоится подведение итогов премии WHERETOTRAVEL 2024 года. В лонг-лист премии вошли отели Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Список отелей:

  • Aquarium Hotel Crocus Expo (г. Красногорск)
  • Art Village (д. Голиково, г. о. Химки)
  • Novotel Sheremetyevo Airport (г. Химки)
  • «Клинское подворье» (г. Клин)
  • Cosmos Collection Izumrudny Les (п. Нарынка, г. о. Клин)
  • Arthurs SPA Hotel by Mercure (д. Ларёво, г. о. Мытищи)
  • ARTILAND (г. Балашиха)
  • «Коломна» (г. Коломна)
  • Saint Lake (г. Шатура)
  • Seneshal (г. Солнечногорск)
  • Солнечный Park-Hotel & Spa (д. Дулепово, Солнечногорский г. о.)
  • Tseleevo Club & Resort (д. Целеево, Дмитровский г. о.)
  • Tulip Inn Sofrino Park Hotel (территория парк-отеля «Софрино», Пушкинский г. о.)
  • Fish Point Family Resort (г. Подольск)
  • Villy Uley Ока (г. Ступино)
  • ПСБ Патриот Cosmos Hotels (территория Парк Патриот, Одинцовский г. о.)
  • «Ареал» (д. Новая Купавна, Богородский г. о.)
  • «Русский дворик» (г. Сергиев Посад)
  • «Торбеево озеро» (г. Сергиев Посад)
  • «Русские Сезоны Курорт Пересвет» (г. Пересвет, г. о. Сергиев Посад)
  • «Веретьево» (д. Веретьево, Талдомский г. о.)
  • LES Art Resort (п. Дорохово, Рузский г. о.)
  • M’Istra’L Hotel & SPA (д. Рождествено, г. о. Истра)
  • Татьяна PROVENCE (г. Звенигород, Одинцовский г. о.)
  • «Диамант» (п. Денежниково, Раменский г.о)
  • Чехов #APi (г. Чехов)
  • «Орловский» (г. Краснознаменск)

WHERETOTRAVEL — это ежегодная Всероссийская премия, которую вручают лучшим отелям страны. Претендовать на получение премии может любая гостиница России, оценивается только уровень качества заботы о гостях.

Включить в рейтинг отель может только эксперт, который дает оценку на основании своих впечатлений об отеле. Кроме общего рейтинга, у премии есть специальные номинации, например, лучший отель региона, лучший спа-отель и глэмпинг России, отель с лучшим завтраком и другие.

Рейтинг отелей составляется на основании результатов голосования коллегии экспертов, в которую входят 700 профессионалов в сфере индустрии гостеприимства. Количество экспертов в каждом из регионов равнозначно.

В рамках голосования для составления общего рейтинга каждый эксперт перечисляет в порядке предпочтения 10 лучших, на его взгляд, отелей, в которых он останавливался за последние 24 месяца. 100 отелей, набравших в ходе голосования наибольшее количество баллов, составляют шорт-лист премии WHERETOTRAVEL.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.