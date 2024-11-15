Отели Подмосковья вошли в лонг-лист премии России WHERETOTRAVEL в 2024
Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области
В начале декабря в Санкт-Петербурге состоится подведение итогов премии WHERETOTRAVEL 2024 года. В лонг-лист премии вошли отели Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Список отелей:
- Aquarium Hotel Crocus Expo (г. Красногорск)
- Art Village (д. Голиково, г. о. Химки)
- Novotel Sheremetyevo Airport (г. Химки)
- «Клинское подворье» (г. Клин)
- Cosmos Collection Izumrudny Les (п. Нарынка, г. о. Клин)
- Arthurs SPA Hotel by Mercure (д. Ларёво, г. о. Мытищи)
- ARTILAND (г. Балашиха)
- «Коломна» (г. Коломна)
- Saint Lake (г. Шатура)
- Seneshal (г. Солнечногорск)
- Солнечный Park-Hotel & Spa (д. Дулепово, Солнечногорский г. о.)
- Tseleevo Club & Resort (д. Целеево, Дмитровский г. о.)
- Tulip Inn Sofrino Park Hotel (территория парк-отеля «Софрино», Пушкинский г. о.)
- Fish Point Family Resort (г. Подольск)
- Villy Uley Ока (г. Ступино)
- ПСБ Патриот Cosmos Hotels (территория Парк Патриот, Одинцовский г. о.)
- «Ареал» (д. Новая Купавна, Богородский г. о.)
- «Русский дворик» (г. Сергиев Посад)
- «Торбеево озеро» (г. Сергиев Посад)
- «Русские Сезоны Курорт Пересвет» (г. Пересвет, г. о. Сергиев Посад)
- «Веретьево» (д. Веретьево, Талдомский г. о.)
- LES Art Resort (п. Дорохово, Рузский г. о.)
- M’Istra’L Hotel & SPA (д. Рождествено, г. о. Истра)
- Татьяна PROVENCE (г. Звенигород, Одинцовский г. о.)
- «Диамант» (п. Денежниково, Раменский г.о)
- Чехов #APi (г. Чехов)
- «Орловский» (г. Краснознаменск)
WHERETOTRAVEL — это ежегодная Всероссийская премия, которую вручают лучшим отелям страны. Претендовать на получение премии может любая гостиница России, оценивается только уровень качества заботы о гостях.
Включить в рейтинг отель может только эксперт, который дает оценку на основании своих впечатлений об отеле. Кроме общего рейтинга, у премии есть специальные номинации, например, лучший отель региона, лучший спа-отель и глэмпинг России, отель с лучшим завтраком и другие.
Рейтинг отелей составляется на основании результатов голосования коллегии экспертов, в которую входят 700 профессионалов в сфере индустрии гостеприимства. Количество экспертов в каждом из регионов равнозначно.
В рамках голосования для составления общего рейтинга каждый эксперт перечисляет в порядке предпочтения 10 лучших, на его взгляд, отелей, в которых он останавливался за последние 24 месяца. 100 отелей, набравших в ходе голосования наибольшее количество баллов, составляют шорт-лист премии WHERETOTRAVEL.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.
По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.