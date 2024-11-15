Отели Подмосковья вошли в лонг-лист премии России WHERETOTRAVEL в 2024

В начале декабря в Санкт-Петербурге состоится подведение итогов премии WHERETOTRAVEL 2024 года. В лонг-лист премии вошли отели Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Список отелей:

Aquarium Hotel Crocus Expo (г. Красногорск)

Art Village (д. Голиково, г. о. Химки)

Novotel Sheremetyevo Airport (г. Химки)

«Клинское подворье» (г. Клин)

Cosmos Collection Izumrudny Les (п. Нарынка, г. о. Клин)

Arthurs SPA Hotel by Mercure (д. Ларёво, г. о. Мытищи)

ARTILAND (г. Балашиха)

«Коломна» (г. Коломна)

Saint Lake (г. Шатура)

Seneshal (г. Солнечногорск)

Солнечный Park-Hotel & Spa (д. Дулепово, Солнечногорский г. о.)

Tseleevo Club & Resort (д. Целеево, Дмитровский г. о.)

Tulip Inn Sofrino Park Hotel (территория парк-отеля «Софрино», Пушкинский г. о.)

Fish Point Family Resort (г. Подольск)

Villy Uley Ока (г. Ступино)

ПСБ Патриот Cosmos Hotels (территория Парк Патриот, Одинцовский г. о.)

«Ареал» (д. Новая Купавна, Богородский г. о.)

«Русский дворик» (г. Сергиев Посад)

«Торбеево озеро» (г. Сергиев Посад)

«Русские Сезоны Курорт Пересвет» (г. Пересвет, г. о. Сергиев Посад)

«Веретьево» (д. Веретьево, Талдомский г. о.)

LES Art Resort (п. Дорохово, Рузский г. о.)

M’Istra’L Hotel & SPA (д. Рождествено, г. о. Истра)

Татьяна PROVENCE (г. Звенигород, Одинцовский г. о.)

«Диамант» (п. Денежниково, Раменский г.о)

Чехов #APi (г. Чехов)

«Орловский» (г. Краснознаменск)

WHERETOTRAVEL — это ежегодная Всероссийская премия, которую вручают лучшим отелям страны. Претендовать на получение премии может любая гостиница России, оценивается только уровень качества заботы о гостях.

Включить в рейтинг отель может только эксперт, который дает оценку на основании своих впечатлений об отеле. Кроме общего рейтинга, у премии есть специальные номинации, например, лучший отель региона, лучший спа-отель и глэмпинг России, отель с лучшим завтраком и другие.

Рейтинг отелей составляется на основании результатов голосования коллегии экспертов, в которую входят 700 профессионалов в сфере индустрии гостеприимства. Количество экспертов в каждом из регионов равнозначно.

В рамках голосования для составления общего рейтинга каждый эксперт перечисляет в порядке предпочтения 10 лучших, на его взгляд, отелей, в которых он останавливался за последние 24 месяца. 100 отелей, набравших в ходе голосования наибольшее количество баллов, составляют шорт-лист премии WHERETOTRAVEL.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.