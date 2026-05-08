Отели Мальдив снизили цены для россиян на 70%

Мальдивские отельеры предложили российским туристам скидки до 70% на май и июнь из-за снижения турпотока. Недельный тур на двоих сейчас можно купить от 200–250 тыс. рублей, сообщает Общественное Телевидение России .

По данным Ассоциации туроператоров России, май и июнь на Мальдивах считаются низким сезоном из‑за муссонов. В этом году ситуацию усугубили отмены рейсов на Ближнем Востоке и сокращение потока туристов из Евросоюза.

В АТОР заявили: «Май и июнь 2026 года на Мальдивах обещают стать "сезоном больших возможностей". "Аэрофлот" наращивает частоту рейсов в Мале, а отельеры предлагают скидки до 70% на фоне оттока европейцев».

Генеральный директор компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов подтвердил снижение цен. По его словам, недельный тур на двоих в конце мая стоит 200–250 тыс. рублей с перелетом, проживанием, трансфером и страховкой.

«Это дешево, поскольку перелет, если отдельно покупать, порядка 70–80 тысяч выходит… И да, действительно, Мальдивы сейчас в тренде», — отметил эксперт.

Он добавил, что европейцы медленно возвращаются к поездкам через Ближний Восток, поэтому дисконт может сохраниться до июля. Также возможное снижение цен затронет Турцию и Египет на фоне рекомендаций для европейских туристов.

