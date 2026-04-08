Отельеры Анапы ожидают загрузку до 70% летом 2026 года

Эксперт Булах: спрос на отели в южных регионах растет даже при закрытых пляжах

Отели Анапы могут быть загружены на 60–70% летом 2026 года, даже если пляжи останутся закрытыми. Спрос на отдых в городе уже выше прошлогоднего.

Эксперт Российского союза туриндустрии, коммерческий директор туроператора «АЛЕАН» Оксана Булах заявила, что вероятность открытия пляжей остается неопределенной. Тем не менее туристы продолжают бронировать отдых.

«Это бронируют те туристы, которые уже попробовали в прошлом году отдых в Анапе без моря. Естественно, в первую очередь идет интерес к отелям с развитой инфраструктурой, с бассейнами, с анимационными мероприятиями», — поделилась Оксана Булах.

По ее словам, Анапа востребована и на майские праздники. Объем продаж сопоставим с показателями 2025 года, хотя в этом году праздничные периоды короче — по три дня в начале и середине мая.

«Прошлогодние праздники были более длительные, поэтому многие туристы бронировали длинное проживание в праздничные даты, сейчас у нас по три дня (с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая – прим. ред.). Тем не менее интерес к региону, благодаря очень привлекательным ценам, есть», — заключила эксперт в эфире радио Sputnik.

В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Разлив мазута затронул побережье Краснодарского края, было очищено более двух тысяч километров береговой линии.

