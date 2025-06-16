Отдых в 2025 году: где провести отпуск в России и за границей

В Москве летом 2025 года купание разрешено в семи зонах отдыха

Лето — время отпусков, моря и пляжей. И хотя отдых за границей стал для россиян менее доступным, отдохнуть недорого в 2025 году все же можно. Где провести летние выходные и где остерегаться опасностей, сообщает Life.ru .

Отдых в России

Самыми недорогими и живописными направлениями в России остаются Горный Алтай, Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Адыгея, а также Карелия и Байкал. Температуры летом варьируются от плюс 20 до плюс 35 градусов в зависимости от региона, а инфраструктура позволяет выбрать как спокойный, так и активный отдых.

В Краснодарском крае пляжный отдых осложнен разливом мазута в Черном море, из-за чего часть пляжей закрыта. Однако купание разрешено на побережье в Сочи, Туапсе, Геленджике, а также на пляжах Большого Утриша недалеко от Анапы. Здесь же зафиксировано большое скопление медуз. Также на Азовском море продолжается пляжный сезон. В Крыму отдых дешевле, чем на Краснодарском крае, но сохраняются риски, связанные с режимом повышенной готовности.

Где купаться в Москве и Петербурге

В Москве купание разрешено в семи зонах отдыха, включая Белое и Черное озера, Теплостанский пруд, «Мещерское» и пляжи «Серебряный бор». Еще на трех московских пляжах, таких как «Левобережный» и Головинские пруды, купаться запрещено.

В Санкт-Петербурге в 2025 году купание разрешено только в трех водоемах: озере Безымянное, Верхнем Суздальском озере и Ольгинском пруду.

Куда не стоит ехать

Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают о вспышках опасных заболеваний и усилении активности дикой фауны в некоторых популярных зарубежных направлениях.

Так, в Турции зафиксирована вспышка вируса Коксаки, который в основном поражает детей. На пляжах Кемера отдыхающие жалуются на ожоги, вызванные медузами.

На Мальдивах распространяется вирус чикунгунья, передающийся комарами. Также в водах Мальдив агрессивны спинорогие рыбы, которые кусают отдыхающих за ноги.

Во Вьетнаме и Индонезии туристам угрожают ядовитые жуки томкаты. В отдельных случаях были зафиксированы ожоги и воспаления после контакта с выделениями насекомых. Также во Вьетнаме отдыхающего укусила медуза — португальский кораблик. Опасный нейротоксин мог привести к тяжелым последствиям.

На Бали стала известна история нападения змеи на туристку прямо в отеле. Мужчина пострадал в своей комнате.

А в Анталии в районе Коньяалты были замечены акулы — для туристов это представляет существенную опасность.