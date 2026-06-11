Отдых на Черноморском побережье в мае подорожал на 40%

Росстат зафиксировал рост стоимости отдыха на Черноморском побережье России на 40,1% в мае к апрелю. Эксперты связывают скачок с началом сезона, сообщает kp.ru .

По данным Росстата, отдых на Черноморском побережье России стал самой подорожавшей услугой мая. Для сравнения, поездка в Турцию за тот же период выросла в цене на 6,4%.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что туроператоры не видят резкого роста спроса на внутренний туризм. По его словам, по всем российским направлениям прирост составляет около 4% против 27% в 2024 году.

Эксперт объяснил майский скачок сезонностью: апрель для черноморских курортов остается низким сезоном, а май уже открывает высокий сезон и включает праздники. Обычно разница в ценах между этими периодами достигает около 30%.

«На этом фоне взлета цен мы не фиксируем. Отели наоборот дают скидки. В Сочи в этом году — беспрецедентное количество скидок от отелей, на размещение в апартаментах, квартирах, гостевых домах», — утверждал Дмитрий Горин.

На июнь туроператоры фиксируют снижение спроса даже в Сочи. Среди причин Горин назвал периодическое закрытие аэропортов и усложнившуюся логистику. Спрос растет на направления без авиаперелетов, включая Карелию и Ленинградскую область, а также на речные круизы.

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