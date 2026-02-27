Отдельное испытание: гид рассказал про условия на плато на Урале, где пропали туристы

Плато Кваркуш в Пермском крае, где пропали пятеро туристов, известно суровыми погодными условиями зимой. Об этом рассказал гид-проводник Артем Иванов, сообщает РЕН ТВ .

По его словам, в моменты, когда в данной местности поднимается ветер, становится особенно опасно. Непогода становится серьезным испытанием для всех туристов. На плато из-за ветра невозможно развести костер или укрыться за снегоходом.

Также гид рассказал, что компания должна была пройти по лесу и выйти на плато. На границе, на Цепельских полянах, стоит промежуточная изба, где можно было бы укрыться, но она на 70% заненеса снегом.

«Если у них что-то пошло не по плану, они могли попробовать укрыться там, но ночевка в такой избе — отдельное испытание», — отметил Иванов.

Он добавил, что основную опасность на плато представляют сугробы до трех метров, постоянный мороз и штормовые ветра.

При этом гид уточнил, что 24 февраля группа должна была доехать до дома его отца, где много места и есть печка. Но туристы там так и не появились.

Ранее в Пермском крае пропали пятеро туристов. Они поехали на снегоходах с туристической базы в Золотанке на плато Кваркуш. Туристы внезапно пропали и не выходят на связь четвертый день подряд.

