Появился список 5 пропавших на снегоходах туристов в Пермском крае
Фото - © Telegram-канал 112
Во время путешествия на снегоходах в Пермском крае пропали пятеро туристов. Список исчезнувших мужчин публикует «112».
В Пермском крае пропали Алик К., Сергей Я., Александр М., Мохаммад М. и Дмитрий Ч. Когда группа перестала выходить на связь, жена Александра сообщила об инциденте правоохранителям.
По предварительной информации, путешественники поехали на снегоходах с туристической базы в Золотанке на плато Кваркуш. Дорога длинная — более 100 км. Мужчины внезапно пропали и не выходят на связь четвертый день подряд.
После исчезновения путешественников возбудили уголовное дело. Группу ищут десятки людей и беспилотники.
