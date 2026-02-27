Появился список 5 пропавших на снегоходах туристов в Пермском крае

Во время путешествия на снегоходах в Пермском крае пропали пятеро туристов. Список исчезнувших мужчин публикует « 112 ».

В Пермском крае пропали Алик К., Сергей Я., Александр М., Мохаммад М. и Дмитрий Ч. Когда группа перестала выходить на связь, жена Александра сообщила об инциденте правоохранителям.

По предварительной информации, путешественники поехали на снегоходах с туристической базы в Золотанке на плато Кваркуш. Дорога длинная — более 100 км. Мужчины внезапно пропали и не выходят на связь четвертый день подряд.

После исчезновения путешественников возбудили уголовное дело. Группу ищут десятки людей и беспилотники.

