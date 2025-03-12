От Турции до Таиланда: названы цены на популярный зарубежный отдых в мае 2025 г

«Слетать.ру»: спрос на зарубежные туры на майские праздники вырос в 2 раза

Уровень спроса на зарубежные туры с заездами на майские праздники в 2025 году практически в 2,1 раза превышает аналогичные показатели прошлого года. При этом средний чек по некоторым направлениям увеличился, по другим, наоборот — снизился, рассказали РИАМО в пресс-службе портала «Слетать.ру».

По данным «Слетать.ру», почти 40,5% от общего количества заявок по выездному туризму на майские праздники 2025 года составляют заявки с детьми. В прошлом году доля была выше — 44,8%.

Топ-10 зарубежных направлений – лидеров по уровню интереса клиентов «Слетать.ру» для путешествий в период майских праздников:

· Турция (39,9% – доля от общего объема продаж);

· Египет (15,1%);

· ОАЭ (8,5%);

· Таиланд (3,9%);

· Абхазия и Китай с идентичными показателями (по 2,7%);

· Мальдивы (1,6%);

· Вьетнам и Тунис с идентичными показателями (по 1,2%);

· Индонезия (1,12%), Беларусь (1,07%), Куба (0,34%).

Годом ранее в топ входили: Турция (40,2%), Египет (11,9%), ОАЭ (7,8%), Абхазия (4%), Таиланд (3,7%), Китай (0,7%), Индонезия, Куба и Тунис с идентичными показателями (по 0,4%).

Средний чек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

· Турция — увеличился на 17,1% до 180 700 рублей;

· Египет — увеличился на 5,5% до 232 800 рублей;

· ОАЭ — снизился на 0,6% до 220 000 рублей;

· Таиланд — снизился на 25,2% до 177 000 рублей.