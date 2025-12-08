От 250 тысяч: сколько стоит съездить на праздники в Саудовскую Аравию

сегодня в 12:26

Эксперт Котляр: Саудовская Аравия переходит на безвиз с Россией

Владелица туристического агентства Майя Котляр заявила, что в ближайшие 2 месяца России перейдет на безвизовый режим с Саудовской Аравией, россияне смогут там находиться до 90 дней и уже сейчас многие выбирают эту страну для отдыха на новогодних праздниках или в отпуске, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Визитная карточка страны — это Аль-Ула. Уникальный пустынный заповедник с наследием набатеев, каньонами, премиальными эколоджами», — сказала эксперт.

Рекомендуется заблаговременно выбрать гостиницу, предлагающую оптимальное сочетание стоимости и комфорта. При этом следует учитывать, что двухнедельное пребывание обойдется минимум в 140 тысяч рублей. Положительным моментом является то, что указанная сумма рассчитана на двоих, однако питание не включено.

Заслуживают внимания современные элитные курорты, расположенные на побережье Красного моря. И, безусловно, следует изучить подводный мир, занявшись дайвингом. Тем не менее дайвинг-сафари может потребовать существенных затрат.

Восьмидневная экскурсия в городе Джидда стоит от 170 тысяч рублей. Но в эту цену включено проживание, питание, а также персональный инструктор.

Еще один интересный вариант — остров Шебера в Красном море, славящийся своими живописными рифами и ландшафтами, напоминающими сцены из научно-фантастического кино.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.