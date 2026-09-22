Осенняя ярмарка открылась в Подольске 21 сентября

Осенняя ярмарка с фермерскими продуктами, одеждой и косметикой пройдет в Подольске с 21 по 27 сентября на Большой Серпуховской улице. Посетители смогут продегустировать товары и приобрести их со скидками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Осенняя ярмарка проходит в Подольске с 21 по 27 сентября. Жители и гости округа могут приобрести фермерские продукты и товары из регионов России и Белоруссии.

На прилавках представлены белорусские мясные деликатесы и молочная продукция, морепродукты, мясные продукты из Тамбова, башкирский мед, натуральные сладости, чай, специи, домашние соленья и вяленые ягоды. Также посетителям предлагают одежду, головные уборы, сумки и косметику.

На ярмарке организовали дегустации продукции, на ряд товаров действуют скидки. Она работает с 11:00 до 19:00 по адресу: Подольск, улица Большая Серпуховская, дом 19. Вход свободный, 0+.

В сентябре в Московской области запланировали почти 200 ярмарок.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.