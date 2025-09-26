Осенние бронирования в отелях Сочи достигли 70% благодаря акциям

Осенью 2024 года загрузка отелей и санаториев в Сочи достигла 70%. Мэр города Андрей Прошунин отметил, что такой результат стал возможен благодаря совместным акциям и специальным предложениям, которые поддержали около 50 гостиниц и санаториев, сообщает «Царьград» .

В администрации города уточнили, что средняя загрузка санаториев в осенний период составляет около 90%. В Сочи работает примерно 2,4 тысячи средств размещения, включая 57 санаториев и пансионатов с лечением.

С сентября по ноябрь ряд отелей и санаториев предоставляют скидки от 20 до 50% на проживание, развлечения и лечение. Для жителей Краснодарского края действуют специальные тарифы, а для гостей из Южного федерального округа, Москвы и Московской области предусмотрены выгодные предложения на короткие уик-энды.

По итогам 2024 года Сочи посетили рекордные 8 миллионов туристов. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году ежегодный турпоток может вырасти до 10 миллионов человек. Летом туристы предпочитают морской отдых и санаторно-курортные услуги, а зимой популярностью пользуются горнолыжные курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна».

