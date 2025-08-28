«Осенью дешевле»: турэксперт рассказал о бархатном сезоне на курортах

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что бархатный сезон — время, очень популярное среди туристов, предпочтения в сентябре не меняются, сообщает MIR24.TV .

«Рост продаж идет и на сентябрь, и до середины октября — это можно объективно считать бархатным сезоном, потому что до 15 октября еще, безусловно, будет тепло. Тем более после 1 октября, как правило, на 10-15% стоимость в отелях снижается, что тоже стимулирует спрос», — сказал Барзыкин.

В России лидирует Черноморское побережье, которое в этом году привлекло более 30% всех отдыхающих. Краснодарский край, несмотря на экологические проблемы в Анапе, продемонстрировал рост туристической активности на 5-8%.

Крым также показал хорошие результаты, в том числе благодаря перераспределению турпотока из Анапы. Пользуется спросом и Азовское побережье, хотя и в меньшем объеме, привлекая более теплым морем, доступными фруктами и упрощенной инфраструктурой.