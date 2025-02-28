Опасный адреналин: за что люди любят экстремальный отдых

Клинический психолог, кандидат медицинских наук Екатерина Орлова объяснила, почему люди часто выбирают экстремальные развлечения вместо спокойного пляжного отдыха. Она предупредила о важности осознавать свои возможности, чтобы не получить серьезные травмы, сообщает «ФедералПресс» .

Экстремальные виды отдыха, такие как прыжки с парашютом, горные восхождения или погружения на большую глубину, морские походы в одиночку, позволяют жителям мегаполисов вырваться из рутины и полностью перезагрузиться.

«Когда человек преодолевает себя, он получает мощный выброс адреналина и эндорфинов, что создает ощущение радости и удовлетворения», — отметила Орлова.

По ее словам, экстремальные приключения зачастую требуют от человека максимальных возможностей, что позволяет открыть в себе новые ресурсы и поверить в свои силы. При этом экстремалы испытывают эмоции сродни эйфории.

Также популярности экстрима способствуют соцсети, которые вызывают желание повторить чьи-то достижения и получить свой уникальный опыт, добавила психолог.

При этом есть риск того, что человек может подсесть на опасные развлечения. Поэтому очень важно трезво оценивать свои силы, иначе можно серьезно травмироваться и даже погибнуть, предупредила специалист.