OneTwoTrip: россияне отдыхают более 10 дней в Ейске и Таиланде

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал бронирования отелей на срок от 10 дней и определил, где россияне отдыхают дольше всего. Выяснилось, что среди отечественных направлений наиболее востребован Ейск, а за границей — Таиланд, сообщает Газета.ru .

В России лидером по длительности отдыха стал Ейск: 9,1% бронирований в этом городе на берегу Азовского моря оформлены на срок более 10 дней. В тройку лидеров также вошли курортные поселения Краснодарского края — Витязево (5,5%) и Анапа (5,2%).

Среди других популярных направлений оказались Дербент (5,1%), Кисловодск (4,8%), Петропавловск-Камчатский (4,1%), Ессентуки (3,7%), Геленджик (3,1%), Сочи (2,7%) и Светлогорск (1,9%).

Среди зарубежных направлений чаще всего россияне выбирают для длительного отдыха Таиланд и Венгрию — по 15,2% бронирований на срок более 10 дней. Далее следуют Маврикий (12,9%), Вьетнам (12,8%), Мальдивы (12,7%), США (11,5%), Сейшельские острова (9,3%), Кипр (9,2%), Болгария (8,2%) и Египет (8%).

