Около 40% российских туристов увозят вещи из гостиниц во время отдыха

Согласно опросу социологической службы «Вебер», около 40% российских туристов забирают с собой вещи из гостиничных номеров во время отдыха. Чаще всего в чемоданах путешественников оказываются шампуни, гели для душа, зубные щетки и мыло, сообщает портал «Узнай» .

При этом 60% опрошенных россиян заявили, что ничего не берут из гостиниц. Однако некоторые туристы не стесняются брать и более крупные предметы — каждый восьмой отдыхающий забирает с собой халаты, тапочки и полотенца.

Помимо этого, в чемоданах часто можно обнаружить пакетики чая, баночки с джемом, медом и паштетом. Многие путешественники также тайно выносят еду со шведского стола.

Опрос еще показал, что 33% россиян предпочитают путешествовать внутри страны, а за последние 2 года 12% стали чаще выбирать внутренние направления. Лишь 13% жителей России отдыхают за границей, в то время как 17% одинаково любят отдыхать и дома, и за рубежом.