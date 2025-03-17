«Одноклассники» запустили виртуальные экскурсии по Северному Кавказу

«Одноклассники» совместно с Институтом развития Северного Кавказа «Кавказ.РФ» запустили проект «Путешествуем по Северному Кавказу». Пользователи соцсети смогут совершить виртуальные путешествия по Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестану, Северной Осетии, Чечне и Ставропольскому краю, сообщает пресс-служба «ОК».

Еженедельно с 17 марта по 2 мая в группе «Посети Кавказ» будут регулярно появляться материалы, посвященные различным регионам Северо-Кавказского федерального округа. Это будут статьи, путеводители и видеоматериалы.

Новый проект предлагает полезные сведения как для путешественников, так и для тех, кто кто не имеет возможности отправиться в поездку. Здесь можно узнать, чем заняться в Домбае летом, какие сувениры привезти из Дагестана и какие блюда попробовать во Владикавказе.

В рамках проекта «ОК» была создана уникальная серия тематических открыток, которые можно обнаружить в знаковых местах курортов Северного Кавказа, таких как «Эльбрус», «Мамисон» и «Ведучи». Эти открытки оснащены QR-кодами, ведущими на страницу проекта. Все желающие смогут отправить открытку своим близким в любую точку мира и поделиться своими впечатлениями от путешествия.

Кроме того, в «Одноклассниках» появится возможность украсить профиль тематической рамкой, обмениваться стикерами с друзьями и пройти тест о северокавказских курортах.