Одинцовский округ выиграл несколько номинаций туристического конкурса

Участники из Одинцовского округа получили награды конкурса «Лучшая организация туристской индустрии Московской области 2026» и заняли весь пьедестал в номинации «Пансионат года», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Более 10 участников представляли Одинцовский округ на конкурсе «Лучшая организация туристской индустрии Московской области 2026». Они стали победителями и призерами в нескольких номинациях.

Среди городских отелей категории до трех звезд первое место занял трехзвездочный «МГИМО отель» в Одинцово. Четырехзвездочный отель «Татьяна Provence» получил третье место. В категории загородного отдыха победил двухзвездочный центр отдыха «Голицыно».

В номинации «Пансионат года» все три призовых места достались объектам округа. Победителем стал пансионат «Искра», который также выиграл интернет-голосование. Второе место занял пансионат «Лесные дали», третье — пансионат «Поляны». Все три объекта имеют категорию три звезды.

Санаторно-оздоровительный комплекс «Лесной» филиала ГУП «Московский метрополитен» получил третье место и победил в интернет-голосовании. Звенигородский музей-заповедник стал вторым в номинации «Музей года». Третье место в номинации «Гастрономический объект года» занял семейный проект о русской культуре «Проект Благовестно — Звенигородская Черемуха» из Звенигорода.

Министерство культуры и туризма Московской области проводило конкурс с 21 сентября. В нем участвовали десятки туристических объектов региона. Жюри оценивало качество обслуживания, цифровые сервисы и комфорт. В отдельных номинациях победителей также определяли жители с помощью онлайн-голосования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.