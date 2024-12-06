Объявлены победители конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Подмосковья»

3 и 4 декабря в подмосковном отеле Edge Vinogradovo состоялись очные этапы конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области 2024». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

На протяжении двух дней экспертная комиссия конкурса оценивала теоретические и практические знания и навыки участников по 5 номинациям.

Победителями и призерами конкурса названы 15 человек.

Победителями конкурса стали:

Номинация «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»:

1 место — Ольга Вдовенко, пансионат «Янтарь» МГТУ ЦБ РФ

2 место — Наталья Шаблонина, парк-отель «Софрино»

3 место — Анастасия Матвейчук, оздоровительный комплекс «Рублево-Звенигородский»

Номинация «Лучший экскурсовод (гид)»:

1 место — Яна Миленина, музейный комплекс «Дорога памяти. 1 418 шагов к Победе»

2 место — Наталья Сюсель, паломническая служба «Восход»

3 место — Наталья Воркунова, ГБУК МО «Звенигородский музей-заповедник»

Номинация «Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса»:

1 место — Уулу Нургазы Самидин, парк-отель «Софрино»

2 место — Александр Жук, парк-отель «Русский»

3 место — Ион Падурец, парк-отель «Софрино»

Номинация «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса»:

1 место — Денис Русскин, глэмпинг «Под небом»

2 место — Наталья Глотова, парк-отель «Русский»

3 место — Федор Карнюхов, отель «Джунгли»

Номинация «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»:

1 место — Яна Кутявина, Hilton Garden Inn Moscow New Riga

2 место — Рушана Пономарева, «АТЛАС ПАРК ОТЕЛЬ»

3 место — Татьяна Ломанченкова, пансионат «Янтарь» МГТУ ЦБ РФ

Основными целями конкурса являются: повышение уровня оказываемых услуг, сервиса и качества обслуживания в туристской индустрии; повышение престижа профессий в сфере туризма; привлечение квалифицированных специалистов в индустрию туризма; повышение востребованности выпускников образовательных организаций на рынке труда; пропаганда достижений и передового опыта в индустрии туризма.

Подмосковье является одним из самых популярных регионов для внутреннего туризма. В июне 2024 года стенд о туристическом потенциале региона был представлен на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!». При этом в Московской области ежегодно проводятся традиционные фестивали, куда приезжают зрители из разных регионов страны.