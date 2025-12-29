Новогодние гуляния пройдут 4 января в агродеревне «Буренкино Царство» в Подмосковье

Новогоднее мероприятие с народными гуляниями, мастер-классами и развлечениями состоится 4 января в агродеревне «Буренкино Царство» в Щелковском округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сельский туризм остается популярным направлением в Подмосковье, особенно в период новогодних праздников. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что агротуристические площадки региона подготовили праздничные программы для жителей и гостей.

В агродеревне «Буренкино Царство» в деревне Еремино, Щелковский округ, 4 января пройдет большое новогоднее мероприятие. Гостей ждут народные гуляния в зимней атмосфере, интерактивные площадки для всей семьи, катание на квадроциклах и вездеходах, батуты, мастер-классы и зона фудкорта.

Праздник начнется в 12:00, вход свободный. Организаторы отмечают, что программа будет интересна как детям, так и взрослым, а формат мероприятия позволит провести день в теплой и праздничной обстановке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.