Нижегородская область заняла третье место в рейтинге устойчивого туризма

Нижегородская область по итогам 2025 года заняла третье место в «Зеленом» рейтинге устойчивого развития туризма в России, сообщает ИА «Время Н» .

Рейтинг устойчивого развития туризма был составлен научно-образовательным консорциумом «Устойчивый туризм» и Российским университетом дружбы народов при поддержке профильных организаций и комитетов. В исследовании регионы оценивались по 15 критериям ESG-повестки, включая экологию, социальную ответственность и корпоративное управление.

В итоговом списке Нижегородская область разделила третье место с Кемеровской областью, уступив только Санкт-Петербургу и Москве. Презентация рейтинга прошла 27 января в штаб-квартире Русского географического общества в Москве. Награду за регион получил министр туризма и промыслов Сергей Яковлев.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что высокая позиция региона подтверждает эффективность комплексного развития туристической отрасли. По его словам, в регионе реализуются проекты по созданию экотроп, развитию гастрономии, реставрации объектов культурного наследия и совершенствованию транспортной инфраструктуры.

Министр туризма и промыслов Сергей Яковлев подчеркнул, что в сфере гостеприимства региона работают более 22 тысяч специалистов, а объем платных туристических услуг за десять месяцев 2025 года вырос на 33% и достиг 24,5 миллиарда рублей. Власти намерены и дальше развивать туристическую привлекательность региона в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.