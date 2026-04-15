Нижегородская область заняла 7 место по аренде домов в мае

Нижегородская область получила 3% всех бронирований в России в мае

Нижегородская область вошла в топ-7 регионов по количеству бронирований загородного жилья в мае. На регион пришлось 3% от общего объема по стране, сообщает pravda-nn.ru .

Аналитики сервиса «Авито Путешествия» подсчитали, что в среднем аренда дома в регионе обходится в 15 200 рублей за ночь. Глубина бронирования составляет 63 дня.

Лидерами по числу бронирований стали Московская область (14%) и Ленинградская область (10%), а также Краснодарский край и Республика Карелия. В топ-7 также вошли Республика Алтай и Самарская область.

По сравнению с маем прошлого года Нижегородская область поднялась с 10 на 7 место. Рост показали также Ростовская область — с 19 на 10 место — и Свердловская область — с 14 на 8.

Самое доступное жилье среди регионов рейтинга предлагают в Республике Алтай — в среднем 7900 рублей за ночь, в Карелии — 10 600 рублей, в Краснодарском крае — 11 400 рублей. В среднем по стране от бронирования до заселения проходит 60–72 дня.

Чаще всего в Московскую и Нижегородскую области приезжают семьи. В среднем в загородных домах в мае останавливаются шесть человек — четверо взрослых и двое детей.

