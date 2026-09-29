Нижегородская область войдет в новый турпродукт «Золотого кольца»

сегодня в 14:55

Достопримечательности десяти городов и сел Нижегородской области включат в новый турпродукт «Золотого кольца» для иностранцев, сообщает ИА «Время Н» .

В обновленный маршрут вошли Арзамас, Богородск, Выкса, Большое Болдино, Городец, Дивеево, Пурех, Нижний Новгород, Павлово и Чкаловск. Программу «Открой твою Россию 2.0» разрабатывают для развития въездного туризма. Туристы смогут сочетать базовые и дополнительные модули с учетом интересов и длительности поездки.

На стратегической сессии представители Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Костромской и Московской областей обсудили логистику и сезонность поездок. Среди предложений — объединить водные и культурные маршруты, народные промыслы, гастрономию и промышленное наследие.

Первый заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ Валерий Сидоренко отметил, что для иностранных туристов «Золотое кольцо» должно стать единым путешествием, а не переводом существующих маршрутов. Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев предложил опереться на туры, которые операторы уже проводят.

«Совместная работа регионов создаст условия для сбалансированного развития городов, входящих в „Золотое кольцо“, а также поможет увеличить поток иностранных туристов, совершающих поездки по России», — сообщил Яковлев.

Новый турпродукт планируют проверить с участием зарубежных туроператоров и отраслевых экспертов. Работу ведут в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

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