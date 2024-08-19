Неприличное поведение: туристка из РФ возмущена поведением турецких мужчин

Туристка из России возмутилась поведению мужчин в Турции. Россиянка по имени Наталья впервые отправилась с детьми на отдых и очень удивилась «прилипчивости» местных жителей, сообщает «ФедералПресс» .

«Стоило мне выйти куда-то одной, как со мной пытались познакомиться: охранник на входе на территорию отеля, таксист, который меня подвозил до торгового центра, продавцы в местных магазинах», — рассказала журналистам Наталья.

При этом проблем не возникало, пока туристка гуляла в компании с другими семьями из России, однако стоило женщине остаться одной и она уже не чувствовала себя в безопасности.

Наталья также вспомнила, что однажды шла у отеля, и рядом с ней остановился мужчина на мопеде, который впоследствии долго ехал за ней на медленной скорости. Россиянке удалось сделать вид, что она ничего не видела, после чего преследователь уехал. Наталья назвала эту ситуацию «жутковатой».

Туристка отметила, что российские мужчины ведут себя по-другому, и сама она не привыкла к настойчивому вниманию представителей сильного пола.