Не все включено: туристы из РФ пожаловались на массовую экономию отелей в Турции

Российские туристы заметили, что турецкие отели продолжают работать по системе «все включено», но начинают экономить на отдыхающих, сообщает NEWS.ru .

Одной из опрошенных стала путешественница из Пермского края Елена И. Недавно она посетила 3 разных гостиницы и отметила значительное сокращение меню. Женщина уверена, что питание стало скромнее – с меньшим количеством фруктов и мяса, так как ежегодно выбирает Турцию для отдыха. Более того, Елена выявила экономию и на уборке номеров, смене полотенец и белья.

Турист Сергей из Кемеровской области, который отдыхает в 4-звездочном отеле, также заявил о том, что практически все гостиницы стали скромнее.

«Видимо, чтобы не задирать сильно цены на туры, начинают сокращать издержки. Например, меньше стало снек-баров на пляжах, где-то за лежаки берут деньги», — добавил мужчина.

Другие туристы также начали отмечать, что даже свежевыжатый апельсиновый сок, ранее считавшийся неотъемлемой часть хорошего турецкого отеля, теперь доступен для туристов только по цене 2 евро. Еще почти все опрошенные путешественники заметили подорожание экскурсий.