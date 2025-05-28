Не все включено: туристы из РФ пожаловались на массовую экономию отелей в Турции
Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори
Российские туристы заметили, что турецкие отели продолжают работать по системе «все включено», но начинают экономить на отдыхающих, сообщает NEWS.ru.
Одной из опрошенных стала путешественница из Пермского края Елена И. Недавно она посетила 3 разных гостиницы и отметила значительное сокращение меню. Женщина уверена, что питание стало скромнее – с меньшим количеством фруктов и мяса, так как ежегодно выбирает Турцию для отдыха. Более того, Елена выявила экономию и на уборке номеров, смене полотенец и белья.
Турист Сергей из Кемеровской области, который отдыхает в 4-звездочном отеле, также заявил о том, что практически все гостиницы стали скромнее.
«Видимо, чтобы не задирать сильно цены на туры, начинают сокращать издержки. Например, меньше стало снек-баров на пляжах, где-то за лежаки берут деньги», — добавил мужчина.
Другие туристы также начали отмечать, что даже свежевыжатый апельсиновый сок, ранее считавшийся неотъемлемой часть хорошего турецкого отеля, теперь доступен для туристов только по цене 2 евро. Еще почти все опрошенные путешественники заметили подорожание экскурсий.