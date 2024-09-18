Не Петербург и не Москва: в России назвали столицу закатов

сегодня в 16:05

Нижний Новгород стал российской столицей закатов, по мнению аналитиков сервиса путешествий «Туту.ру». Специалисты компании составили рейтинг «Сто столиц России», выделив особенности каждого региона страны, сообщает pravda-nn.ru .

Статус столицы Нижегородской области сочли оправданным — в городе есть много смотровых площадок для наблюдения за закатами. В Нижнем Новгороде также уже три года проходит музыкальный фестиваль «Столица закатов», устраиваемый летом.

К слову, Санкт-Петербург признали столицей кулинарии, Москву — столицей железнодорожного транспорта, Зеленоградск — кошек, Суздаль — огурцов, Сочи — пляжного туризма, Красноярский край — водопадов, а Новосибирск стал столицей науки.

Ранее Нижний Новгород также вошел в пятерку главных направлений осеннего отдыха на озерах и реках. Топ составили по оценкам аналитиков сервиса Tvil.ru.