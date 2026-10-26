Не дают отдыхать: на пляжах Занзибара местные пристают к туристкам из России

Российская туристка из Москвы по имени Лиана столкнулась с систематическими домогательствами и навязчивым вниманием со стороны местных жителей на побережье курорта Кендва в танзанском Занзибаре. Об этом девушка сообщает в социальных сетях.

По словам путешественницы, назойливые местные жители не имеют права заходить на территорию гостиниц. Однако на открытых пляжах за пределами зоны с зонтиками подходят к отдыхающим буквально каждую секунду.

Попытка девушек впервые расположиться на полотенцах прямо возле берега океана и игнорировать окружающих закончилась неудачей. Местные жители подходили непрерывно, нарушали личные границы, трогали туристок и передразнивали их речь.

Девушка отметила, что вся их пляжная линия относится к открытому типу. Во время длительной прогулки по побережью выяснилось, что навязчивые местные жители присутствуют абсолютно везде.

На опубликованных видеокадрах мужчины в традиционных накидках и с посохами в руках подсаживаются вплотную к лежащим на песке девушкам, выкрикивают слово «Россия», преследуют их и настойчиво пытаются навязать общение. Туристки многократно требовали уйти, просили не прикасаться к ним и выражали опасения, что дело может дойти до открытого конфликта и рукоприкладства.

Назойливое внимание продолжилось даже в темное время суток. На сделанных ночью кадрах видно, как один из мужчин вновь подошел к девушкам и попытался прикоснуться к туристке, вызвав резкую реакцию.

Москвичка подчеркнула, что происходящее серьезно испортило впечатление от поездки, из-за чего уже к середине отпуска пропадает желание выходить к океану. Она добавила, что в будущем рассматривает поездку только в отели с закрытой и огороженной прибрежной зоной, либо с персональной охраной, исключающей доступ посторонних лиц.

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