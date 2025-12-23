Названы топ-направления для новогодних каникул россиян

Раннее бронирование новогодних туров зависит от общей ситуации на рынке. И в этом году наблюдается ощутимое снижение раннего спроса по сравнению с прошлыми годами. При этом среди направлений, наиболее предпочтительных для россиян, можно назвать Мальдивы, Белград и Дубай, заявила РИАМО директор офиса продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.

Летом лишь около 10% постоянных клиентов уже подтвердили и оплатили новогодние поездки, к октябрю этот показатель вырос до 20–25%, отметила она. Однако настоящий всплеск начался только сейчас: были активные оплаты и окончательные брони путешествий, тогда как летом и осенью многие ограничивались лишь предварительным интересом.

«Если говорить о направлениях, то стабильно лидируют Мальдивы — вопреки сказочной русской зиме, тропики остаются главным „новогодним“ желанием. Париж и Вена традиционно формировали европейский топ, однако визовые ограничения перераспределили поток в пользу Белграда — сегодня это главный „безвизовый“ ответ для тех, кто ищет атмосферу европейского Рождества. Из ближневосточных направлений уверенно лидирует Дубай: сочетание моря, шопинга и яркой инфраструктуры делает его фаворитом сезона», — прокомментировала Мануильская.

При этом, по ее словам, российские направления демонстрируют устойчивость, уже несколько сезонов подряд не уступают зарубежным и формируют собственный новогодний топ. Лидирует Санкт-Петербург — благодаря праздничной атмосфере и богатой культурной программе. Казань остается одним из самых востребованных региональных направлений, сочетая современную инфраструктуру и яркую национальную идентичность. Северные маршруты — Мурманск и Териберка — стали трендом последних лет: привлекают охотой за северным сиянием и арктической экзотикой. Стабильно сильны города Золотого кольца (Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострома) — хорошая логистика, обновленные исторические центры и возможность собрать насыщенный маршрут на 5–10 дней, объяснила эксперт.

