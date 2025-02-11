Названы самые популярные направления для путешествий россиян на Масленицу

Жители РФ уже запланировали путешествия на Масленицу, самыми популярными направлениями стали Сочи, Калининград и Махачкала, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет».

В этом году Масленицу празднуют с 24 февраля по 2 марта. По традиции в это время провожают зиму и встречают весну. Гуляния проходят с различными конкурсами, молодецкими забавами и угощениями.

Самым популярным направлением для встречи Масленицы в 2025 году стал Сочи. Там традиционные русские гуляния сочетаются с морским бризом и горнолыжными склонами. Стоимость перелета в обе стороны в этот период составит порядка 15 тыс. рублей на человека.

На центральной набережной города отдыхающие могут попробовать черноморские блины с икрой и медом, а затем поехать в Красную Поляну, чтобы прокатиться по заснеженным трассам и угоститься блинами. В парке «Ривьера» проведут сжигание чучела, а в Олимпийском парке — кулинарные мастер-классы, на которых повара научат печь блины по старинным рецептам.

Перелет в Калининград и обратно на праздник обойдется примерно в 12 тыс. рублей на человека. На Масленицу в Центральном парке соберутся горожане провожать зиму и сжигать традиционное чучело. На острове Канта развернется ярмарка. А в поселении Кауп организуют большой пир с играми, танцами и викингами.

В Махачкале отпраздновать Масленицу можно с кавказским колоритом. Цена на авиаперелет — около 11 тыс. рублей. Главные гуляния развернутся на площади Ленина, где гостей ждут народные игры, танцы, хороводы. Помимо классических блинов, здесь можно будет попробовать дагестанские чуду и хинкал. А для любителей активного отдыха в окрестностях города пройдут конные прогулки, походы в горы и катание на санях.

«Путешествовать на Масленицу — это отличный способ прочувствовать атмосферу праздника в новом городе и стать участником традиционных гуляний. В этом году в топ-5 направлений, которые выбрали россияне для путешествий на Масленицу, также вошли Екатеринбург и Минеральные Воды», — отметил директор по продукту «Купибилет» Андрей Маслак.

Он добавил, что в Екатеринбурге можно погрузиться в уральские традиции, посетить масленичные ярмарки и покататься на ледяных горках. Стоимость перелета в обе стороны составит порядка 11 тыс. рублей. В Минеральных Водах гости праздника смогут совместить гуляния с отдыхом в термальных источниках. Такая поездка будет стоить около 16 тыс. рублей за перелет на человека.