Названы популярные у российских туристов авиа- и ж/д направления в День России

Самыми популярными направлениями на День России у россиян стали Москва, Сочи, Петербург и Краснодар, сообщает RT со ссылкой на сервис путешествий Туту.ру.

Топ-10 авианаправлений возглавляют Москва (16,9%), Сочи (10%), Санкт-Петербург (9%), Калининград (3,2%) и Минеральные Воды (2,7%). Также граждане страны выбирают такие направления, как Красноярск, Махачкала, Екатеринбург, Новосибирск и Тюмень.

Доля купленных билетов на поезд в Москву составляет 20,1%, в Петербург — 9,7%, в Краснодар — 3,5%, в Адлер и Анапу — по 3,1%. Затем, согласно выбору россиян, идут Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь, Новороссийск и Екатеринбург.

Среди конкретных маршрутов первую строчку занимает Москва — Петербург, на втором месте Москва — Анапа, а топ-3 замыкает Краснодар — Адлер. После этого идут Москва — Ростов-на-Дону и Москва — Нижний Новгород.

Ранее стало известно, что около 40% российских туристов увозят вещи из гостиниц во время отдыха. Каждый восьмой отдыхающий забирает с собой халаты, тапочки и полотенца.