Названы лучшие способы сэкономить на отеле и получить комфортный отдых

«Стоит планировать путешествие в несезон — так больше шансов найти варианты по сниженным ценам. Выбирайте даты вне пиковых периодов, чтобы воспользоваться выгодными тарифами и оптимизировать свои расходы. Лучше планировать поездку в будние дни, особенно избегая субботы — самого дорогого дня. Кроме того, отели могут предлагать дополнительные скидки для привлечения клиентов в данные периоды», — посоветовала Петькова.

Она отметила, что многие отели предлагают скидки при раннем бронировании, что дает больший выбор номеров и возможность сравнить цены для поиска лучшего предложения. Оптимальный вариант — бронировать отель за 2–3 месяца до поездки.

«Использовать сайты сравнения цен — это простой способ найти выгодные предложения и выбрать наиболее доступные тарифы. Подписка на рассылку отелей или сайтов бронирования также может принести пользу — часто подписчикам предлагают эксклюзивные скидки и специальные акции», — добавила эксперт.

Петькова также посоветовала посетить раздел «Акции» или «Спецпредложения» на сайте отеля, в который планируется заселиться. Там часто публикуют выгодные тарифы — например, скидки на проживание в день рождения или семейные предложения. Если в отеле есть спа, можно найти выгодные пакеты процедур или абонементы по сниженной цене.

«Перед бронированием стоит обратить внимание на расположение отеля. Если выбрать район, находящийся немного в стороне от основных достопримечательностей, но с удобным транспортным сообщением, это поможет значительно сэкономить на проживании. Некоторые отели предлагают пакеты „все включено“, которые включают проживание, питание и дополнительные услуги по выгодной цене. Это может быть особенно удобно, если вы планируете часто питаться в отеле или пользоваться его услугами», — рассказала руководитель отдела продаж.

Специалист резюмировала, что сочетание раннего бронирования, выгодных тарифов и продуманного выбора расположения позволяет существенно сэкономить на путешествии, не жертвуя комфортом и качеством сервиса.