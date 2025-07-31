Названы лучшие маршруты для скалолазания в Крыму

Скалолазание в Крыму становится все более популярным благодаря разнообразию маршрутов и уникальным природным условиям. Президент федерации скалолазания Крыма Сергей Черевко и инструктор Игорь Пшеничный рассказали, какие вершины стоит покорить в первую очередь и как подготовиться к занятиям, сообщает «Крымский Журнал» .

В Крыму оборудовано более 2 400 маршрутов для классического скалолазания в районах Симферополя, Бахчисарая, Севастополя, Ласпи, Фороса, Симеиза, Ялты и Судака. Для оценки сложности используется французская система: для новичков подходят маршруты 3-4 категории, с минимальной подготовкой — 5-6а, а более сложные трассы начинаются с 6b.

Бахчисарай считается центром крымского скалолазания. Здесь есть маршруты для любого уровня, инструкторы и прокат снаряжения. По словам Сергея Черевко, сезон длится круглый год, а поблизости расположены кемпинги и базы отдыха. Для одиночных спортсменов созданы специальные чаты для поиска напарников.

В Судаке популярны гора Сокол и скала Палвани-Оба, где можно совместить скалолазание с пляжным отдыхом. Лучшее время для занятий — весна и осень. В Симеизе выделяется скала Крыло Лебедя, а на горе Кошка и скале Дива есть маршруты разной сложности.

Для профессионалов подойдут Никитские скалы и Красный Камень под Ялтой, где проложены трассы до 8c+. В районе Ласпи оборудованы многоверевочные маршруты.

Для первого подъема достаточно спортивной одежды и решимости. Инструктор Игорь Пшеничный отметил, что особой физической подготовки не требуется — достаточно базовых упражнений и растяжки. Сергей Черевко посоветовал выбирать опытных инструкторов и проверять их квалификацию, чтобы обеспечить безопасность на маршруте.