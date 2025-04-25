Названы три самых популярных места Подмосковья для отдыха на майские праздники

В Московской области количество бронирования туристического жилья на период майских праздников увеличилось более чем на две трети по сравнению с прошлым годом. А самыми популярным городом для туристических поездок в регионе стала Коломна, сообщили РИАМО в пресс-службе Bronevik.com.

Спрос на туристическое жилье в этом году простимулировало продление праздников за счет переноса выходного дня с 23 февраля на 8 мая. Туристическое жилье на майские каникулы бронировали более чем за месяц — средняя глубина бронирования достигает 37 дней.

Самым популярным городом для путешествий в Подмосковье, как и в прошлом году, стала Коломна — в ней совершено 13% от всех бронирований в регионе. Коломна в любое время года привлекает туристов сочетанием историко-культурного наследия и развитой туристической инфраструктуры, а в начале мая гостей города ждут различные развлекательные мероприятия и праздничная программа ко Дню Победы.

На втором месте по количеству заказов Сергиев Посад, в котором сделано 9% от всех бронирований туристического жилья в Московской области. Это еще одно популярное направление для путешествий по региону благодаря знаменитой на всю Россию Троице-Сергиевой Лавре. Город также привлекает туристов живописной природой и разнообразием музеев и уникальных ремесленных мастерских.

На третьем месте по интересу туристов — город Пересвет с долей 4%. Здесь доступны экскурсии к объектам космической тематики, связанным с историей наукограда, а также есть возможность сочетать познавательный досуг и отдых на природе.

Средний чек за бронирование туристического жилья в Московской области на период майских праздников за год вырос на 6% — до 7 000 рублей за ночь, отметили в Bronevik.com. Средняя продолжительность бронирования составила 2 дня. Чаще всего для поездок в Подмосковье туристы выбирают отели и мини-отели (64% от всех бронирований в области). Также популярны апартаменты, в них сделаны 11% от всех заказов. 6% путешественников предпочитают гостевые дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.