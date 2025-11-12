«Направление перспективное и интересное»: эксперт рассказал об Иордании

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что отмена Иорданией виз с 13 декабря может дать импульс для туристов из России.

«Иордания, на самом деле, не массовое направление, но крайне интересное и перспективное. Хотя и до отмены виз, их можно было получать в аэропорту или оформить через сервис Jordan Pass, в том числе еще получить бесплатное посещение 40 музеев», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Среди основных достопримечательностей он отметил столицу страны Амман и римский амфитеатр, цитадель и Джараш, а также храмовый комплекс в горах Петру.

Особенно интересна Иордания при сочетании пляжного и экскурсионного отдыха: для спа-процедур подойдут отели на Красном и Мертвом морях, для подводного плавания — порт Акаба. По культурному и рекреационному потенциалу Иордания сравнима с Египтом и Арабскими Эмиратами, заключил Барзыкин.

