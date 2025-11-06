Нам ваша Европа не нужна! Россияне едут отдыхать в Азию и на Ближний Восток

Снижение интереса россиян к Европе компенсируется ростом путешествий в Азию, Турцию и ОАЭ. Туристы из РФ не испытывают дефицита в направлениях, сообщил РИАМО вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Если поток в Европу сокращается, Россия переориентируется на Азию, Ближний Восток и Африку. В основном востребованы именно страны Юго-Восточной Азии. Турция по-прежнему остается популярной, как и Арабские Эмираты. Также Вьетнам показал отличный рост, Китай планирует довести взаимный турпоток до трех миллионов человек», — сказал Барзыкин.

Он добавил, что туристы из России сейчас чувствуют себя вполне комфортно в выборе направлений отдыха.

«Российский турист не испытывает дефицита направлений и от путешествий не отказывается. А вот приграничные районы Европы, например Финляндия, уже несут серьезные экономические потери. Мы этому не радуемся, но и особо не огорчаемся», — отметил эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС намерен прекратить выдачу шенгенских мультивиз россиянам. По данным Politico, Евросоюз готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для россиян, прекратив выдавать мультивизы «в большинстве случаев». Это означает, что граждане РФ будут получать только однократные визы, за некоторыми исключениями по гуманитарным причинам.

